Sevilla Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Sevilla ile Roma karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanacak karşılaşma tek maç üzerinden gerçekleşecek. Bu zorlu karşılaşama öncesi futbol severler Sevilla-Roma maçının ne zaman saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Sevilla-Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İtalyan takımlarına rakip olduğu son iki maçı kazanan Sevilla, Roma ile ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. İspanyol takımlarına rakip olduğu son yedi maçın sadece birini kazanabilen Roma, bu karşılaşmaların beşinde gol atamadı.
2009/10'dan bu yana Avrupa Ligi'nde üç kez çeyrek finale yükselen Sevilla (2013/14, 2014/15 & 2015/16), bu üç sezonda da turnuvayı şampiyon tamamladı.
Avrupa Ligi'nde çıktığı son dokuz maçın sadece birini kaybeden Roma, 1998/99'dan bu yana Kupa 2'de çeyrek finale yükselemiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde rakibinin kalesine en fazla 40 metre uzaklıktaki alanda en çok top kapan takım Sevilla.
Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sevilla Roma maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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