06 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaray'dan Bruma hamlesi

Eski aşk alevlendi! Arda Turan'dan sonra bir bomba daha
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , TFF'nin harcama limitlerini açıklanmasıyla harekete geçti. transferini resmen açıklayan sarı kırmızılı ekip, eski yıldızı Bruma’yı da gündemine aldı.

'nun (TFF) verdiği limitle transferde daha rahat hareket etme şansı bulan G.Saray, eski futbolcusu Bruma konusunda somut adımlar atmaya başladı.

PSV Eindhoven takımında bekleneni veremeyen ve kiralanması gündemde olan futbolcu için devreye giren yönetim, 'in raporu doğrultusunda Hollanda'ya giderek PSV ile detayları görüşecek.

kariyerinde inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Bruma, performansıyla taraftarın sempatisini kazanmış ardından da 15 milyon euro karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu.

Arda Turan Galatasaray'da haberin devamı

SON KARAR PSV'NİN

Bruma'nın Türkiye'ye dönmeyi istediği öğrenilirken, son kararın Hollanda temsilcisinde olduğu kaydedildi.

Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu, bu sezon ligde 18 maçta forma giyerken 3 gol, 3 asist yaparak takımının attığı 54 golün 6'sına doğrudan katkı sağladı.

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