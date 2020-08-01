01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Milan - Cagliari maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Milan'da Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli, Andrea Conti ve Ante Rebic bu akşam oynayamayacak. Cagliari'de ise Leonardo Pavoletti, Luca Cigarini, Luca Pellegrini, Radja Nainggolan ve Marko Rog Milan'a karşı oynayamayacak.

MILAN - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan - Cagliari maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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