İtalya Serie A'nın 38. haftasında Milan, sahasında Cagliari'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Milan ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Milan'da Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli, Andrea Conti ve Ante Rebic bu akşam oynayamayacak. Cagliari'de ise Leonardo Pavoletti, Luca Cigarini, Luca Pellegrini, Radja Nainggolan ve Marko Rog Milan'a karşı oynayamayacak.

MILAN - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan - Cagliari maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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