01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Juventus - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , sahasında Roma'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile Roma karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Juventus'ta Sami Khedira, Mattia De Sciglio, Douglas Costa, Danilo, Paulo Dybala ve Miralem Pjanic Roma karşısında oynayamayacak. Roma'da ise Lorenzo Pellegrini, Davide Santon ve Antonio Mirante oynayamayacak.

JUVENTUS - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Roma maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports HD 3'te canlı yayınlanacak.

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