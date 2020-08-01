01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Arsenal - Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

() finalinde Asenal ile karşı karşıya gelecek. Muhteşem final mücadelesi öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere finalinde ve karşı karşıya geliyor. Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele başlayacak.

İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanmış; ligin ikinci yarısındaki maç ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Arsenal'da Shkodran Mustafi, Gabriel Martinelli, Calum Chambers ve Pablo Mari sakatlıkları bulunuyor. Chelsea'de uzun süredir sakatlığı bulunan N'Golo Kante'nin bu maçta oynaması beklenmiyor.

ARSENAL - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka, Pepe, Lacazette, Aubameyang

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Hudson-Odoi, Pulisic, Giroud

ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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