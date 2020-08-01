01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - Chelsea | CANLI

Arsenal - Chelsea | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 Giriş Tarihi: 01.08.2020

() finalinde ile karşı karşıya geliyor. Arsenal ile Chelsea arasındaki oynanan FA Cup final maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

İngiltere finalinde ve karşı karşıya geliyor. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 19.30'da başladı.

İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanmış; ligin ikinci yarısındaki maç ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Arsenal'da Shkodran Mustafi, Gabriel Martinelli, Calum Chambers ve Pablo Mari'nin sakatlıkları bulunuyor. Chelsea'de uzun süredir sakatlığı bulunan N'Golo Kante mücadelede görev yapamıyor.

ARSENAL - CHELSEA İLK 11'LER

Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, James, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Pulisic, Giroud

ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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