Arsenal - Chelsea | CANLI
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Arsenal ile Chelsea arasındaki oynanan FA Cup final maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
İngiltere FA Cup finalinde Arsenal ve Chelsea karşı karşıya geliyor. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 19.30'da başladı.
İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanmış; ligin ikinci yarısındaki maç ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Arsenal'da Shkodran Mustafi, Gabriel Martinelli, Calum Chambers ve Pablo Mari'nin sakatlıkları bulunuyor. Chelsea'de uzun süredir sakatlığı bulunan N'Golo Kante mücadelede görev yapamıyor.
ARSENAL - CHELSEA İLK 11'LER
Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang
Chelsea: Caballero, Azpilicueta, James, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Pulisic, Giroud
ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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