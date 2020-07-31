31 Temmuz 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Paris Saint-Germain - Olympique Lyon | CANLI
Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon, Stade De France'da kozlarını paylaşıyor. Bu sezon hem Fransa Ligi hem de Fransa Kupası'nda zafere uzanan PSG, Lig Kupası'nı da müzesine götürüp 'üçlemeyi' tamamlamak istiyor. Lyon ise güçlü rakibini devirip sezonu kupayla noktalamayı hedefliyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimiziden takip edebilirsiniz.
Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon karşı karşıya geliyor. Stade De France Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor. PSG'de sakatlıkları bulunan Mbappe ve Kehrer karşılaşmada forma giyemiyor. Lyon'da ise Kone ve Tete sakatlıkları sebebiyle yok.
PARIS SAINT-GERMAIN - OLYMPIQUE LYON İLK 11'LER
PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Bakker, Verratti, Di Maria, Gueye, Neymar, Icardi
O. Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Dubois, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno, Dembele, Depay, Cornet
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama