Paris Saint-Germain - Olympique Lyon | CANLI

Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon, Stade De France'da kozlarını paylaşıyor. Bu sezon hem Fransa Ligi hem de Fransa Kupası'nda zafere uzanan PSG, Lig Kupası'nı da müzesine götürüp 'üçlemeyi' tamamlamak istiyor. Lyon ise güçlü rakibini devirip sezonu kupayla noktalamayı hedefliyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimiziden takip edebilirsiniz.

Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon karşı karşıya geliyor. Stade De France Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor. PSG'de sakatlıkları bulunan Mbappe ve Kehrer karşılaşmada forma giyemiyor. Lyon'da ise Kone ve Tete sakatlıkları sebebiyle yok.

PARIS SAINT-GERMAIN - OLYMPIQUE LYON İLK 11'LER

PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Bakker, Verratti, Di Maria, Gueye, Neymar, Icardi

O. Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Dubois, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno, Dembele, Depay, Cornet





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