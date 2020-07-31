31 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Paris Saint-Germain - Olympique Lyon | CANLI

PSG - O. Lyon | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

finalinde Saint-Germain ile , Stade De France'da kozlarını paylaşıyor. Bu sezon hem Fransa Ligi hem de Fransa Kupası'nda zafere uzanan , Lig Kupası'nı da müzesine götürüp 'üçlemeyi' tamamlamak istiyor. Lyon ise güçlü rakibini devirip sezonu kupayla noktalamayı hedefliyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimiziden takip edebilirsiniz.

finalinde Saint-Germain ile karşı karşıya geliyor. Stade De France Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor. 'de sakatlıkları bulunan Mbappe ve Kehrer karşılaşmada forma giyemiyor. Lyon'da ise Kone ve Tete sakatlıkları sebebiyle yok.

PARIS SAINT-GERMAIN - OLYMPIQUE LYON İLK 11'LER

PSG: Navas, , Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Bakker, Verratti, , Gueye, , Icardi

O. Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Dubois, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno, Dembele, Depay, Cornet


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