29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Udinese - Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Udinese - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Udinese'de Lukasz Teodorczyk, Rolando Mandragora, Mato Jajalo, Bram Nuytinck, Jens Stryger Larsen Lecce karşısında forma giyemeyecek. Lecce'de ise Luca Rossettini, Alessandro Deiola, Diego Farias ve Andrea Rispoli oynayamayacak.

UDINESE - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese - Lecce maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

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