29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sassuolo - Genoa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sassuolo'da Filippo Romagna, Pedro Obiang, Gregoire Defrel, Jeremie Boga, Vlad Chiriches ve Mert Müldür Genoa karşısında forma giyemeyecek. Genoa'da ise Ivan Radovanovic, Antonio Sanabria, Stefano Sturaro ve Francesco Cassata bu akşam oynayamayacak.

SASSUOLO - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Genoa maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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