İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Sassuolo, sahasında Genoa'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Genoa karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sassuolo'da Filippo Romagna, Pedro Obiang, Gregoire Defrel, Jeremie Boga, Vlad Chiriches ve Mert Müldür Genoa karşısında forma giyemeyecek. Genoa'da ise Ivan Radovanovic, Antonio Sanabria, Stefano Sturaro ve Francesco Cassata bu akşam oynayamayacak.

SASSUOLO - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Genoa maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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