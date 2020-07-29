29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Sampdoria - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sampdoria - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sampdoria - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sampdoria'da Alex Ferrari, Albin Ekdal, Bartosz Bereszynski ve Morten Thorsby Milan karşısında forma giyemeyecek. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte, Lucas Paquetá, Alessio Romagnoli ve Andrea Conti bu maçta oynayamayacak.

SAMPDORIA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Milan maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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