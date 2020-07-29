İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Lazio, sahasında Brescia'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Lazio ile Brescia karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Lazio'da Senad Lulic, Lucas Leiva ve Stefan Radu Brescia karşısında forma giyemeyecek. Brescia'da ise Andrea Cistana, Dimitri Bisoli ve Daniele Dessena bu akşam oynayamayacak.

LAZIO - BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Brescia maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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