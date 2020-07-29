29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona - SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hellas Verona - SPAL maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Hellas Verona'da Marash Kumbulla, Alan Empereur ve Amir Rrahmani oynayamayacak. SPAL'de ise Etrit Berisha, Alberto Cerri, Sergio Floccari ve Lucas Castro bu maçta forma giyemeyecek.

HELLAS VERONA - SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - SPAL maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

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