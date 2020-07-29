29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford-Swansea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brentford-Swansea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

play-off mücadelesinde , sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brentford-Swansea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'e yükselme mücadelesi veren iki takım bu akşam karşı karşıya gelecek. , sahasında 'yi konuk ediyor. İlk maçı Swansea 1-0 kazandı ve büyük bir avantaj elde etti. Mücadele öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Brentford'da Nicolaos Karelis'in sakatlığı bulunuyor. Swansea'de ise Freddie Woodman, Joe Rodon, Ben Wilmot ve George Byers oynayamayacak.

BRENTFORD-SWANSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brentford-Swansea maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports 4'ten canlı yayınlanacak.

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