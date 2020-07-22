22 Temmuz 2020, Çarşamba

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SPAL-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SPAL-Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

İtalya Serie A'nın 35. dakikasında , sahasında 'yı konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, SPAL-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. SPAL'de Etrit Berisha ve Mohamed Fares bu akşam oynanacak maçta görev alamayacak. Roma'da ise Ibañez, Davide Santon ve Antonio Mirante oynayamayacak.

SPAL-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL-Roma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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