Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, son hafta maçında sahasında QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakibi Brentford'un takılmasının ardından sezonu 2.sırada tamamladı ve Premier Lig'e çıkmayı başardı

Championship'te bu sezon 38 maçta 83 puan toplayan West Brom böylece ligi ikinci sırada tamamlarken 2017-18 sezonunda düştüğü Premier Lig'e geri dönmüş oldu. Böylelikle geçen hafta Premier Lİg bileti alan Leeds United'ın ardından ikinci takımda Slaven Bilic'in öğrencileri oldu. West Brom oynadığı son 4 karşılaşmada 3 beraberlik almıştı.





Slaven Bilic bu sezon takımının başında çıktığı 45 karşılaşmada 22 galibiyet 16 beraberlik 7 mağlubiyet elde etti. Hırvat hoca 1.82 puan ortalaması ile ligi tamamladı.

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