İtalya Serie A'nın 35. dakikasında Parma, sahasında Napoli'yi konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Parma ile Napoli karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Parma'da Andreas Cornelius Napoli karşısında forma giyemeyecek. Napoli'de ise Kevin Malcuit ve Arkadiusz Milik bu maçta oynayamayacak.

PARMA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma-Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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