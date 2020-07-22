22 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Parma-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Parma-Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

İtalya Serie A'nın 35. dakikasında , sahasında 'yi konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Parma'da Andreas Cornelius Napoli karşısında forma giyemeyecek. Napoli'de ise Kevin Malcuit ve Arkadiusz Milik bu maçta oynayamayacak.

PARMA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma-Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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