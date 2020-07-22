22 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester United-West Ham United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Manchester United'da Axel Tuanzebe, Phil Jones ve Eric Bailly bu akşam oynayamayacak. West Ham United'da, Robert Snodgrass zorlu deplasmanda yer alamayacak.

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United-West Ham United maçı bu akşam 20:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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