İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Watford, sahasında Manchester City'i konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Watford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Watford ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat, Isaac Success ve Etienne Capoue oynayamayacak. Manchester City'de ise Sergio Agüero ile Claudio Bravo maçta forma giyemeyecek.

WATFORD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford - Manchester City maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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