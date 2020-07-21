21 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Watford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Watford - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

'in 37. haftasında Watford, sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Watford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Watford ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat, Isaac Success ve Etienne Capoue oynayamayacak. Manchester City'de ise Sergio Agüero ile Claudio Bravo maçta forma giyemeyecek.

WATFORD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford - Manchester City maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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