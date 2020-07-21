İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo, sahasında Milan'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

talya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Milan karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sassuolo'da Filippo Romagna, Pedro Obiang, Gregoire Defrel ve Gian Marco Ferrari bu maçta oynayamayacak. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve Lucas Paquetá oynayamayacak.

SASSUOLO-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Milan maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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