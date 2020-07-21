21 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atalanta-Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

İtalya Serie A'nın 35. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atalanta-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Atalanta'da Hans Hateboer kırmızı kart cezası sebebiyle oynayamayacak. Bologna'da Mitchell Dijks oynayamayacak.

ATALANTA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta-Bologna maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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