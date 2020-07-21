21 Temmuz 2020, Salı

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Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Aston Villa-Arsenal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Watford ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. 'da Tom Heaton, Wesley ve Björn Engels bu maçta forma giyemeyecek. 'de ise Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí ve Gabriel Martinelli bu akşam oynayamayacak.

ASTON VILLA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Arsenal maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Watford - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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