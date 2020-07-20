İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Wolverhampton, sahasında Crystal Palace'ı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maçtan önce Wolverhampton'da eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Crystal Palace'da ise Patrick van Aanholt, James Tomkins, Jeffrey Schlupp, Martin Kelly, Gary Cahill ve Christian Benteke bu maçta forma giyemeyecek.

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Crystal Palace maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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