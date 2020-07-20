20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Wolverhampton-Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maçtan önce Wolverhampton'da eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Crystal Palace'da ise Patrick van Aanholt, James Tomkins, Jeffrey Schlupp, Martin Kelly, Gary Cahill ve Christian Benteke bu maçta forma giyemeyecek.

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Crystal Palace maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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