20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sheffield United-Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maçtan önce iki takımında eksik futbolcuları bulunuyor. Everton'da Jean-Philippe Gbamin ve Fabian Delph bu akşam oynayamayacak. Sheffield United'da ise Luke Freeman'ın bu maçta oynaması beklenmiyor.

SHEFFIELD UNITED-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United-Everton maçı 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Brighton-Newcastle United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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