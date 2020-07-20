İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Sheffield United, sahasında Everton'ı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Everton karşı karşıya gelecek. Maçtan önce iki takımında eksik futbolcuları bulunuyor. Everton'da Jean-Philippe Gbamin ve Fabian Delph bu akşam oynayamayacak. Sheffield United'da ise Luke Freeman'ın bu maçta oynaması beklenmiyor.

SHEFFIELD UNITED-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United-Everton maçı 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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