20 Temmuz 2020, Pazartesi

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Juventus-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Juventus-Lazio maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Juventus-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Juventus mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Juventus'ta , Mattia De Sciglio ve Federico Bernardeschi oynayamayacak. Lazio'da ise Senad Lulic, Joaquín Correa, Adam Marusic, Lucas Leiva ve Patric bu akşam oynayamayacak.

JUVENTUS-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus-Lazio maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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