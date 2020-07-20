İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton, sahasında Newcastle United'ı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Brighton ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçtan önce iki takımında eksik futbolcuları bulunuyor. Brighton'da, José Izquierdo ve Steven Alzate bu maçta oynayamayacak. Newcastle United'da ise Andy Carroll ve Fabian Schär oynayamayacak.

BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton-Newcastle United maçı bu akşam saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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