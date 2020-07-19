İspanya La Liga'nın 38. haftasında Villarreal, evinde Eibar'ı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Villarreal ile Eibar karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Villarreal'de Ramiro Guerra, Ramiro Funes Mori ve Carlos Bacca, Mariano Barbosa bu akşam oynayamayacak. Eibar'da ise İvan Ramis bu akşam takımı adına sahada yerini alamayacak.

VILLARREAL - EIBAR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Eibar maçı 19:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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