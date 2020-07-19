19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Villarreal - Eibar maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında , evinde 'ı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Villarreal'de Ramiro Guerra, Ramiro Funes Mori ve Carlos Bacca, Mariano Barbosa bu akşam oynayamayacak. Eibar'da ise İvan Ramis bu akşam takımı adına sahada yerini alamayacak.

VILLARREAL - EIBAR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Eibar maçı 19:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Valladolid-Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Real Valladolid-Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Parma - Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Parma - Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Deportivo Alaves - Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Deportivo Alaves - Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör