19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Tottenham-Leicester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'i ağırlayacak. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Ligde istenilen performansın altında kalan 'nun yönetimindeki , UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefiyle mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetmek istemiyor. Oldukça kritik mücadele öncesinde Tottenham'da Juan Foyth, Tanguy Ndombele ve Eric Dier'in eksikliği bulunuyor. Leicester City'de ise Daniel Amartey, Ricardo Pereira, Ben Chilwell, James Maddison ve Çaglar Söyüncü maçta forma giyemeyecek.

TOTTENHAM-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham-Leicester City maçı bugün 18:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM-LEICESTER CITY MAÇI 11'LERİ

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Sissoko, Lo Celso, Lucas, Son, Kane

Leicester City: Schmeichel, Bennett, Morgan, Evans, Justin, Ndidi, Tielemans, Thomas, Perez, Barnes, Vardy

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