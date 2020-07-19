İspanya La Liga'nın 38. haftasında Sevilla sahasında Valencia'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sevilla-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Sevilla ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sevilla'da Sébastien Corchia ve Éver Banega bu akşam Valencia karşısında oynayamayacak. Valencia'da ise Cristiano Piccini, Rodrigo Moreno, Mouctar Diakhaby ve Jaume Costa oynayamayacak.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Valencia maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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