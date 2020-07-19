19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sevilla-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sevilla-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sevilla'da Sébastien Corchia ve Éver Banega bu akşam Valencia karşısında oynayamayacak. Valencia'da ise Cristiano Piccini, Rodrigo Moreno, Mouctar Diakhaby ve Jaume Costa oynayamayacak.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Valencia maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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