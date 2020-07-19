19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Roma - Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati, 11'leri ve kanalı da yer alıyor. Peki, Napoli - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'i konuk ediyor. Maçtan önce her iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Roma'da Chris Smalling, Davide Santon ve Antonio Mirante bu akşam oynayamayacak. Inter'de ise Stefano Sensi, Nicolò Barella ve Matías Vecino oynayamayacak.

ROMA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma - Inter maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Connect'te canlı yayınlanacak.

Fiorentina-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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