19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Valladolid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Valladolid-Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında , evinde 'i konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Valladolid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Real Valladolid'de Raúl García, Joaquin Fernandez ve Kiko Olivas'ın eksikliği bulunuyor. Real Betis'te ise Andrés Guardado'nun sakatlığı bulunurken, Zouhair Feddal, Juanmi, Álex Moreno, Guido Rodríguez ve Aissa Mandi'nin ise kırmızı kart cezası bulunuyor.

REAL VALLADOLID - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Real Betis maçı 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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