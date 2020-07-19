19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Parma - Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında Sampdoria'yı konuk ediyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati, 11'leri ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı konuk ediyor. Maçtan önce Parma'da Andreas Cornelius'un sakatlığı bulunuyor. Samdoria'da ise Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

PARMA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Sampdoria maçı saat 18:15'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

PARMA - SAMPDORİA MAÇI 11'LERİ

Parma 11'i: Sepe, Iacoponi, Hernani, Brugman, Laurini, Kurtic, Caprari, Gervinho, Gagliolo, Kulusevski, Pezzella

Sampdoria 11'i: Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez, Quagliarella

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