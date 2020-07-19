19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Osasuna-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Osasuna-Mallorca maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki,Osasuna-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Osasuna'da Chimy Avila, Marc Cardona, Darko Brasanac ve Enric Gallego bu akşam maçta forma giyemeyecek. Mallorca'da ise Leonardo Koutris, Aleksander Sedlar ve Juan Hernández bu akşam forma giyemeyecek.

OSASUNA-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna-Mallorca maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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