İspanya La Liga'nın 38. haftasında Osasuna sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki,Osasuna-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Osasuna ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Osasuna'da Chimy Avila, Marc Cardona, Darko Brasanac ve Enric Gallego bu akşam maçta forma giyemeyecek. Mallorca'da ise Leonardo Koutris, Aleksander Sedlar ve Juan Hernández bu akşam forma giyemeyecek.

OSASUNA-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna-Mallorca maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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