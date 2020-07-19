19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Levante-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Levante-Getafe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında Levante sahasında Getafe'yi konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Levante-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Levante ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Levante'de Iván López ve Jorge Miramón bu akşam oynayamayacak. Getafe'de ise Allan-Roméo Nyom ve Xabier Etxeita kırmızı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

LEVANTE-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Getafe maçı saat 22:00'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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