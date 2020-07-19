19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leganes-Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında Leganes evinde 'i konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da şampiyonluğunu ilan eden , deplasmanda Leganes'e konuk oluyor. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Şampiyon Real Madrid'de Marcelo maçta forma giyemeyecek. Alexander Szymanowski ve Rubén Pérez ise adına sahada olamayacak futbolcular arasında yerini alıyor.

LEGANES-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leganes-Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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