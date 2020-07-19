İspanya La Liga'nın 38. haftasında Leganes evinde Real Madrid'i konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Leganes'e konuk oluyor. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Şampiyon Real Madrid'de Marcelo maçta forma giyemeyecek. Alexander Szymanowski ve Rubén Pérez ise Levante adına sahada olamayacak futbolcular arasında yerini alıyor.

LEGANES-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leganes-Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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