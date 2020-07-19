19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Granada-Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında evinde 'yu konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Granada'da Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons ve Darwin Machís bu akşam oynayamayacak. Athletic Bilbao'da ise Unai Simon bu akşam forma giyemeyecek.

GRANADA-ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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