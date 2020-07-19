19 Temmuz 2020, Pazar

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Genoa-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Genoa-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati, 11'leri ve kanalı da yer alıyor. Peki, Genoa-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'yi konuk ediyor. Maçtan önce Genoa'da Ivan Radovanovic, Peter Ankersen ve Cristian Romero eksik durumda. Lecce'de ise Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello, Marco Calderoni ve Filippo Falco bu maçta forma giyemeyecek.

GENOA-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Genoa-Lecce maçı 20:30'da Bein Connect'te canlı yayınlanacak.

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