19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Espanyol-Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında evinde 'yu konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Espanyol-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Espanyol'da Sergi Darder, Raúl de Tomás ve Bernardo Espinosa oynayamayacak. Celta Vigo'da ise Sergio Álvarez, David Juncà, Denis Suárez, Rubén Blanco, Fedor Smolov, Joseph Aidoo, Nolito ve Rafinha bu akşam Celta Vigo adına sahada oynayamayacak.

ESPANYOL-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Celta Vigo maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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