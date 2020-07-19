19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Deportivo Alaves - Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında , sahasında 'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran , karşısında prestij maçına çıkacak. Maç öncesi Deportivo Alaves'te Rubén Duarte, Fernando Pacheco ve Rodrigo Ely eksik durumda. Barcelona'da ise Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Gerard Piqué , Ivan Rakitic ve Junior Firpo bu maçta forma giyemeyecek.

DEPORTIVO ALAVES - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Barcelona maçı bugün 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

DEPORTİVO ALAVES - BARCELONA MAÇI 11'LERİ

Deportivo Alaves 11'i: Roberto, Magallan, Laguardia, Aguirregabiria, Marin, Camarasa, Garcia, Burke, Mendez, Joselu, Perez

Barcelona 11'i: Neto, Lenglet, Araujo, Alba, S. Roberto, Busquets, Vidal, Puig, Fati, Messi, Suarez

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