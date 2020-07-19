Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Deportivo Alaves, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Deportivo Alaves karşısında prestij maçına çıkacak. Maç öncesi Deportivo Alaves'te Rubén Duarte, Fernando Pacheco ve Rodrigo Ely eksik durumda. Barcelona'da ise Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Gerard Piqué , Ivan Rakitic ve Junior Firpo bu maçta forma giyemeyecek.
DEPORTIVO ALAVES - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Deportivo Alaves - Barcelona maçı bugün 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
DEPORTİVO ALAVES - BARCELONA MAÇI 11'LERİ
Deportivo Alaves 11'i: Roberto, Magallan, Laguardia, Aguirregabiria, Marin, Camarasa, Garcia, Burke, Mendez, Joselu, Perez
Barcelona 11'i: Neto, Lenglet, Araujo, Alba, S. Roberto, Busquets, Vidal, Puig, Fati, Messi, Suarez
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı