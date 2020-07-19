19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Chelsea - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

(FA Cup) yarı final heyecanı devam ediyor. , sahasında 'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

(FA Cup) yarı final ikinci maçında sahasında ile, Wembley Stadı'nda karşılaşacak.

Chelsea, en son 2017-2018 sezonunda kazandığı bu kupayı yeniden müzesine taşımayı amaçlıyor. Manchester United ise Chelsea'yi eleyerek hem kupaya bir adım daha yaklaşmak, hem de 2018 yılında kaybedilen maçın rövanşını almak istiyor. Maçın kazananı finalde Arsenal'in konuğu olacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Manchester United maçı bu akşam saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI 11'LERİ

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Bailly, Williams, Matic, Fred, Fernandes, James, Rashford

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Ruidger, Zouma, Alonso, Jorginho, Kovacic, Willian, Giroud, Mount

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