19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brescia-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brescia-SPAL maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati, 11'leri ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brescia-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'İ konuk ediyor. Maçtan önce Brescia'da Andrea Cistana, Dimitri Bisoli, Jesse Joronen, Bruno Martella ve Enrico Alfonso'nun sakatlığı bulunuyor. SPAL'de ise Etrit Berisha, Mohamed Fares, Mattia Valoti ve Mirko Valdifiori bu akşam oynayamayacak.

BRESCIA-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia-SPAL maçı bu akşam saat 20:30'da Bein connect'ten canlı yayınlanacak.

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