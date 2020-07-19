İtalya Serie A'nın 34. haftasında Brescia, sahasında SPAL'i konuk ediyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati, 11'leri ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brescia-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Brescia, sahasında SPAL'İ konuk ediyor. Maçtan önce Brescia'da Andrea Cistana, Dimitri Bisoli, Jesse Joronen, Bruno Martella ve Enrico Alfonso'nun sakatlığı bulunuyor. SPAL'de ise Etrit Berisha, Mohamed Fares, Mattia Valoti ve Mirko Valdifiori bu akşam oynayamayacak.

BRESCIA-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia-SPAL maçı bu akşam saat 20:30'da Bein connect'ten canlı yayınlanacak.

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