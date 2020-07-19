İspanya La Liga'nın 38. haftasında Atletico Madrid, evinde Real Sociedad'ı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko, Mario Hermoso ve Saúl Ñíguez bu akşam oynayamayacak. Real Sociedad'da ise Luca Sangalli, Ander Guevara, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj, Jon Bautista ve Aritz Elustondo oynayamayacak.

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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