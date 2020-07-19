19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında , evinde 'ı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko, Mario Hermoso ve Saúl Ñíguez bu akşam oynayamayacak. Real Sociedad'da ise Luca Sangalli, Ander Guevara, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj, Jon Bautista ve Aritz Elustondo oynayamayacak.

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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