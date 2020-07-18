İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Norwich City, sahasında Burnley'i konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan Norwich City ile 51 puanla 10. sırada yer alan Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner'ın sakatlığı bulunuyor. Burnley'de ise Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton bu maçta forma giyemeyecek.

NORWICH CITY-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Burnley maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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