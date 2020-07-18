18 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Norwich City-Burnley maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan ile 51 puanla 10. sırada yer alan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner'ın sakatlığı bulunuyor. Burnley'de ise Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton bu maçta forma giyemeyecek.

NORWICH CITY-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Burnley maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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