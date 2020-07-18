18 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hellas Verona-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sezonun en flaş takımlarından biri olan , deplasmanda 'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Hellas Verona, güçlü Atalanta'ya direnç göstererek 3 puan almak istiyor. 2. sırayı Inter'e kaptıran Atalanta ise kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

HELLAS VERONA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Atalanta maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

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