İtalya Serie A'nın 34. haftasında Hellas Verona, sahasında Atalanta'yı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sezonun en flaş takımlarından biri olan Atalanta, deplasmanda Hellas Verona'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Hellas Verona, güçlü Atalanta'ya direnç göstererek 3 puan almak istiyor. 2. sırayı Inter'e kaptıran Atalanta ise kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

HELLAS VERONA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Atalanta maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

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