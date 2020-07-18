18 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Cagliari-Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında 'yu konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Cagliari'de Leonardo Pavoletti, Luca Cigarini, Luca Pellegrini, Radja Nainggolan'ın sakatlığı bulunuyor. Artur Ionita'nın ise kırmızı kart cezası mevcut. Sassuolo'da ise Filippo Romagna, Pedro Obiang, Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli, Mehdi Bourabia ve Domenico Berardi bu akşam maçta oynayamayacak.

CAGLIARI-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari-Sassuolo maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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