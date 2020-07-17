İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, sahasında Watford'u konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde West Ham United ile Watford karşı karşıya geliyor. Maç öncesi West Ham United'da Robert Snodgrass ve Felipe Anderson'ın sakatlığı bulunuyor ve Watford maçında forma giyemeyecek. Watford'da ise Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam oynayamayacak.

WEST HAM UNITED-WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United-Watford maçı 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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