15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United-Tottenham Hotspur maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Newcastle United-Tottenham Hotspur maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

'in 36. haftasında , sahasında Tottenham konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde , sahasında 'u konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefindeki Tottenham Hotspur'da Juan Foyth ve Eric Dier maçta forma giyemeyecek. Dele Alli'nin durumu ise henüz belli değil. Newcastle United'da ise Ciaran Clark, Sean Longstaff, Isaac Hayden, Andy Carroll ve Jamaal Lascelles bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Tottenham Hotspur maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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