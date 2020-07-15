15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City, sahasında Bournemouth'u konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City'de Sergio Kun Agüero'nun sakatlığı devam ediyor. Bournemouth'da ise Charlie Daniels, Nathan Aké, Simon Francis, Chris Mepham ve Adam Smith Manchester City karşısında forma giyemeyecek.
MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester City-Bournemouth maçı 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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