15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City-Bournemouth maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

'in 36. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City'de Sergio Kun Agüero'nun sakatlığı devam ediyor. Bournemouth'da ise Charlie Daniels, Nathan Aké, Simon Francis, Chris Mepham ve Adam Smith Manchester City karşısında forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City-Bournemouth maçı 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Burnley-Wolverhampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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