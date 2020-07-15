İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Burnley, sahasında Wolverhampton'ı konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan iki takım karşı karşıya geliyor. 50 puan ile 10. sırada yer alan Burnley, 55 puanla 6. sırada yer alan Wolverhamton'ı konuk ediyor. Maçtan önce Burnley'de Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton bu maçta forma giyemeyecek. Wolverhampton'da ise eksik bulunmuyor.

BURNLEY-WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Burnley-Wolverhampton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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