15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bologna-Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bologna-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde , sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabakadan önce Bologna'da Andreas Skov Olsen, Federico Santander ve Andrea Poli bu maçta forma giyemeyecek. Napoli'de ise Kevin Malcuit dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

BOLOGNA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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