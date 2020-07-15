15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Arsenal-Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

'in 36. haftasında , sahasında konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile şampiyon karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Arsenal'de Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí, Gabriel Martinelli, ve Eddie Nketiah Liverpool karşısında forma giyemeyecek. Liverpool'da ise Henderson ve Matip bu karşılaşmada oynayamayacak.

ARSENAL-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal-Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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